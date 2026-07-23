A Comacchio torna per il terzo anno consecutivo un evento dedicato a Luciano Pavarotti, con l’obiettivo di promuovere la musica in tutte le sue forme. La manifestazione, chiamata “Una lirica per tutti”, celebra il tenore e il suo impegno nel diffondere la musica tra il pubblico. L’iniziativa si svolgerà nel centro della città, coinvolgendo diversi artisti e appassionati di musica, con concerti e attività dedicate.

Lo spirito di Luciano Pavarotti, quello di divulgare la musica qualunque essa sia e farla conoscere al maggior numero di persone, tornerà ad abbracciare Comacchio per il terzo anno consecutivo. Lo farà il prossimo 5 settembre alle 21 nella splendida cornice dei Trepponti con l’evento musicale "Tutto nel mondo è burla", promosso dalla Fondazione Luciano Pavarotti in collaborazione con il Comune di Comacchio e organizzato da Made Eventi. La presentazione ieri mattina, presso il Museo del Delta Antico a Comacchio, da parte del sindaco Samuele Bellotti, della presidente della Fondazione Luciano Pavarotti Nicoletta Mantovani, dell’assessore agli Eventi Letizia Novarin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una lirica per tutti nel nome di Pavarotti

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The unforgettable final public performance of Luciano Pavarotti at the Opening Ceremony

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