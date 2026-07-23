È stato siglato un accordo tra tre enti per condividere immediatamente le informazioni, coordinare le attività operative e valorizzare le rispettive competenze. L’obiettivo è rafforzare la lotta contro l’evasione e la frode fiscale. La firma mira a migliorare la collaborazione tra le istituzioni per contrastare le pratiche illegali nel settore fiscale.

Condivisione immediata delle informazioni, coordinamento operativo e valorizzazione delle rispettive competenze istituzionali per rafforzare la legalità e contrastare con fermezza ogni forma di evasione e frode fiscale. Sono questi i pilastri su cui poggia il protocollo d’intesa sottoscritto ieri dal procuratore della Repubblica Piero Basilone, dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Daniele Sanapo e dalla direttrice provinciale dell’Agenzia delle Entrate, dottoressa Valeria Garattini. L’accordo, istituzionalizzando di fatto prassi operative già in essere, costituisce un significativo passo in avanti nella costruzione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una firma a tre per il contrasto all’evasione fiscale

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AML reforms and the gatekeepers preventing money laundering

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