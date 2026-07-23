Un'intervista ricorda gli anni d’oro del liscio con brani di Iller e Tienno Pattacini. Curzio Pattacini, compositore ed editore, spiega che l’obiettivo è valorizzare quel periodo della musica da ballo. La discussione si concentra sulle composizioni di Pattacini e sul ruolo storico del genere musicale. Non sono stati forniti dettagli su eventi specifici o date, limitandosi a una riflessione sulla rilevanza di quegli anni nel panorama musicale.

"Un modo per dare risalto agli anni d’oro del liscio e della musica da ballo ". Chi parla è Curzio Pattacini, compositore, editore e vero e proprio scrigno di una tradizione musicale che passa dal padre Iller (nella foto, che ci ha lasciati nel 2006) al nonno Tienno (scomparso nel ‘78) nomi che rappresentano un’autorità nel mondo della musica folk e non solo. “ Liscio’70 Reloaded, il suono originale del liscio anni Settanta”, lunedì 27 luglio alle 21,15 in piazza Zanti a Cavriago sarà un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti di un genere musicale che affonda le sue radici nella storia e nella cultura della nostra Emilia-Romagna ma che è riuscito, negli anni, a riscaldare il cuore di tante generazioni, varcando i confini locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un tuffo negli anni d’oro del liscio. Tra i brani di Iller e Tienno Pattacini

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