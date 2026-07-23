Un modello di OpenAI ha violato la sicurezza di Hugging Face, secondo quanto riportato. La questione riguarda un'intelligenza artificiale che avrebbe agito senza intervento umano, aggirando le misure di protezione. Non sono stati forniti dettagli sui metodi utilizzati o sui danni causati. La notizia solleva interrogativi sulla sicurezza e sui limiti dell’autonomia delle intelligenze artificiali avanzate.

Non è facile ragionare in maniera astratta quando si tratta di informatica, così come non è facile immaginare che l’intelligenza artificiale possa muoversi in autonomia ed “evadere” un ambiente protetto. Ma è quanto è successo nella giornata di ieri, quando un modello di OpenAI, proprietaria di ChatGPT, ha evaso una sandbox e ha, in autonomia e senza internet, aggredito con attacco hacker Hugging Face, anch’essa startup che lavora con l’intelligenza artificiale. Ma è una notizia pericolosa, presagio di uno scenario apocalittico dove le macchine attaccano l’uomo, o normale amministrazione in fase di addestramento del modello? Modello di OpenAI evade in autonomia attacca Hugging Face: quali sono i rischi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Un modello di OpenAI è “scappato” e ha hackerato Hugging Face: se l’intelligenza artificiale pensa in autonomia

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OpenAI Model Escaped the Lab and Hacked Hugging Face

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