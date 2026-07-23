Otto giovani artisti espongono le loro opere nell’antico Pomario di una villa storica. Le creazioni, caratterizzate da stili diversi, riempiono lo spazio con colori vivaci e forme variegate. La mostra si svolge in un ambiente di grande valore architettonico, con pareti di pietra e soffitti a volta. Le opere sono disposte lungo i corridoi e nelle stanze, creando un percorso attraverso le espressioni più recenti della scena artistica emergente.

Un flusso tutto nuovo di arte e bellezza, mobile e denso come la vita, circola nell’antico Pomario della villa di Celle grazie alla mostra "In stato di fluttuazione" contenente le opere di otto giovani artisti che insieme a due curatori hanno vissuto e lavorato nella villa per cinque mesi nell’ambito del progetto "Residenze d’artisti" finanziato con le risorse del PrFse Toscana 2021-27 e inserito anche nell’iniziativa Giovanisì della Regione Toscana. La mostra, che è aperta fino al 26 settembre (su appuntamento scrivendo a [email protected]), è l’esito del progetto "Coabitazioni: arte, paesaggio comunità" promosso da Fondazione Gori-Celle con Promo Pa Fondazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un flusso nuovo nell’antico pomario. Con le opere di otto giovani artisti

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