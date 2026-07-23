La musica, il lavoro artigiano, la cura del paesaggio e la formazione si incontrano nei luoghi di Calascio, in provincia dell'Aquila, dove la bellezza non è soltanto uno scenario, ma una risorsa da conoscere e rendere attiva. Il progetto “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo” coinvolge le nuove generazioni in un confronto con saperi antichi e pratiche contemporanee, richiamando al tempo stesso l’attenzione su aree interne e periferiche ricche di conoscenze, competenze e possibilità di sviluppo. Quassù la storia ha la consistenza della pietra. La Rocca, nata probabilmente intorno all’anno Mille come torre di avvistamento e ampliata alla fine del Quattrocento dai Piccolomini, domina il paesaggio con la sua sagoma inconfondibile: il mastio quadrato stretto fra quattro torri cilindriche, visibile da grande distanza. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Un campus lirico a Rocca Calascio e il concerto finale di "AltaMusicA"

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