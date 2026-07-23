A Saint Barth, una donna ha tolto il costume e si è immersa nelle onde insieme al suo cagnolino Fritz. L'evento è avvenuto in un contesto di mare cristallino, con il sole che scaldava la spiaggia. La donna ha nuotato senza indumenti, accompagnata dal suo animale domestico, in modo abituale. Non ci sono state altre persone coinvolte o interventi di autorità.

I n tante ci provano almeno una volta per provocazione. Per lei, invece, è pura abitudine. A Saint Barth, Heidi Klum si toglie il costume e si tuffa tra le onde insieme al suo cagnolino Fritz. Il video pubblicato su Instagram, intitolato Finally la ritrae in Senza veli, con addosso solo un perizoma a stampa zebra e un cappello di paglia a tesa larga. La top model, 53 anni, solleva Fritz tra le braccia, se lo stringe al petto e torna a riva ballando sulle note di I Feel Love, usando il cane come unico, improbabile riparo. Heidi Klum, diario di una luna di miele italiana. guarda le foto Heidi Klum, il relax sulla spiaggia di Saint Barth. Il bagno è solo l’antipasto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un bagno tra le onde cristalline in totale libertà, il calore del sole e le coccole con il suo amato cagnolino

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