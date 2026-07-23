Confagricoltura e il sindacato pensionati dell'organizzazione agricola hanno donato 2000 euro all’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità e Autismo (Anffas). La donazione è stata effettuata tramite la onlus ‘Senior – L’età della saggezza’. L’obiettivo è sostenere il progetto ‘Respiro’, dedicato alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Confagricoltura e Anpa, il sindacato pensionati dell’organizzazione agricola, hanno donato duemila euro ad Anffas, attraverso la onlus ‘Senior – L’età della saggezza’, per sostenere il progetto ‘Respiro’, iniziativa dedicata alle persone con disabilità e alle loro famiglie. La consegna del contributo è avvenuta nella sede di Anffas Ferrara, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni coinvolte. Il progetto ‘Respiro’, attivo da cinque anni, offre alle persone con disabilità periodi di accoglienza e permanenza in centri riabilitativi, dove possono sperimentare la convivenza in piccoli gruppi, accompagnate da operatori qualificati.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un aiuto per i più fragili. Mano testa per ‘Respiro’, donazione all’Anffas

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