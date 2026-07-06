Caro affitti a Bergamo | La casa non è un problema dei più fragili Studentati in mano a privati? Il pubblico sia protagonista
A Bergamo, il costo delle case in affitto è cresciuto costantemente da circa cinque anni, con un aumento continuo dal 2021. La questione riguarda anche gli studentati, che sono gestiti da privati. Un rappresentante ha affermato che la casa non dovrebbe essere un problema per le fasce più deboli e ha chiesto che il settore pubblico prenda un ruolo più attivo nella gestione degli alloggi.
Il caro affitti a Bergamo dura da almeno cinque anni. Dal 2021, come in molte altre città italiane, il costo della locazione è aumentato quasi senza interruzioni. Secondo l’ultima rilevazione di Immobiliare.it, a giugno 2026 il canone medio richiesto in città si attesta intorno ai 13,40 euro al metro quadrato al mese, in crescita del 3,4% rispetto allo scorso anno e differenze anche sensibili da quartiere a quartiere. Tradotto, per un appartamento di 60 metri quadrati servono in media circa 800 euro mensili. Per una stanza singola, soluzione ancora molto diffusa tra gli studenti, gli annunci si concentrano invece prevalentemente tra i 450 e i 600 euro al mese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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Spoiler: sono più veloce della luce (e del montaggio del video) anche nell’affitto! Questo è quello che succede quando un immobile è bello, la strategia è quella giusta e la conoscenza del territorio fa la differenza. A Bergamo il mercato degli affitti corre veloce, facebook
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