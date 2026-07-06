Caro affitti a Bergamo | La casa non è un problema dei più fragili Studentati in mano a privati? Il pubblico sia protagonista

Notizia in breve

A Bergamo, il costo delle case in affitto è cresciuto costantemente da circa cinque anni, con un aumento continuo dal 2021. La questione riguarda anche gli studentati, che sono gestiti da privati. Un rappresentante ha affermato che la casa non dovrebbe essere un problema per le fasce più deboli e ha chiesto che il settore pubblico prenda un ruolo più attivo nella gestione degli alloggi.