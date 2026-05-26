Logistica Cisl ha sottoscritto un accordo con Lhs

Il 19 maggio, la Fit Cisl ha firmato un accordo sul premio di risultato destinato ai lavoratori del magazzino Guess. L'intesa riguarda le condizioni di retribuzione legate alle performance e ai risultati raggiunti nel settore della logistica. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici dell'accordo o sui criteri di assegnazione del premio. La firma si inserisce nel quadro delle negoziazioni per migliorare le condizioni economiche dei dipendenti coinvolti.

La Fit Cisl ha firmato il 19 maggio l'accordo sul premio di risultato per i lavoratori del magazzino Guess. «Il welfare convertibile con maggiorazione e altri contenuti sostanziali che quell'accordo porta con sé, perché fortemente voluti dall'organizzazione sindacale di via Pietro Cella, meritano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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