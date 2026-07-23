La causa della morte di un giornalista di 53 anni, trovato bruciato in un terreno agricolo di Eboli, sarebbe “asfissia meccanica violenta”. Si tratta di uno strangolamento o strozzamento. La procura sta lavorando per confermare l’identità della vittima. La scoperta è avvenuta domenica mattina, e le indagini sono in corso per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Asfissia meccanica violenta”: sarebbe questa, la causa della morte di Luigi ‘Luca’ Esposito, il 53enne giornalista dato alle fiamme e ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel Comune di Eboli (Sa) nella mattinata di domenica scorsa 19 luglio. In sostanza il decesso sarebbe riconducibile a uno strangolamento oppure uno strozzamento (lo strozzamento prevede la compressione del collo, il soffocamento invece l’ostruzione del naso e della bocca). Quello di Esposito però è un decesso che, malgrado l’autopsia, non è ancora del tutto delineato in quanto è stato disposto un supplemento di accertamenti. Non è chiaro, per esempio, se il corpo sia stato bruciato quando era ancora vivo oppure dopo la morte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Uccisione di Eboli: strangolamento o strozzamento? Verso la conferma dell’identità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Luciana Capozzoli, l'autopsia conferma: segni di strangolamento sul colloL'autopsia ha riscontrato segni di strangolamento sul collo di Luciana Capozzoli.

Israele conferma l’uccisione del capo militare di HamasIsraele ha annunciato di aver ucciso il capo militare di Hamas in un'operazione condotta nel centro di Gaza City.

Argomenti più discussi: Omicidio Luca Esposito Eboli, al setaccio pc e conti del giornalista: è sparito il suo cellulare; Eboli, omicidio Esposito, il giallo del passeggero; Giornalista ucciso a Eboli, con Luca Esposito c'era un'altra persona in auto mentre andava all'appuntamento mortale; Luca Esposito, in auto con chi conosceva.