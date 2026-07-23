Un uomo sotto l’effetto di alcol ha iniziato a urlare nel pianerottolo e a colpire la porta di una vicina. Successivamente, ha aggredito la madre, afferrandola per i capelli e minacciandola di morte. Quando sono intervenuti i poliziotti, ha reagito con violenza, aggredendoli durante l’intervento.

Prima le urla nel pianerottolo e i colpi violenti contro la porta di una vicina di casa. Poi la furia cieca scaricata sulla madre, afferrata per i capelli e minacciata di morte, e infine la reazione violenta contro gli agenti di Polizia intervenuti per fermarlo. È stata un’altra notte d’incubo quella vissuta nei giorni scorsi a Cesena, terminata con l’arresto di un 26enne del posto, da tempo incatenato al vizio dell’ alcol e sordo a ogni tentativo dei familiari di riportarlo alla calma. A far scattare il blitz delle Volanti del Commissariato di Cesena è stata una chiamata d’emergenza al 112. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco scatena la violenza in casa. Picchia la madre e i poliziotti

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