L’attaccante greco ha firmato con l’Arsenal per 40 milioni di euro, diventando il trasferimento più costoso mai effettuato in Belgio. La cifra supera il precedente record stabilito dalla Pro League. Tzolis lascia il suo club precedente e si trasferisce ai Gunners, che lo hanno acquistato come un investimento per il futuro. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, con un accordo ufficializzato dai due club.

Tzolis all’Arsenal: operazione da 40 milioni, nuovo record per il Belgio e colpo di prospettiva per i Gunners. L’ Arsenal piazza un colpo di grande peso per il presente e il futuro: Christos Tzolis ha firmato un contratto quinquennale con i Gunners, che lo hanno prelevato dal Club Brugge in un’operazione da 40 milioni di euro, cifra che rappresenta la cessione più alta nella storia della Pro League belga. Il club fiammingo ha ufficializzato l’accordo, confermando un trasferimento che segna un nuovo record per il campionato. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Tzolis, 24 anni, resterà a Londra fino al 2031, entrando a far parte della rosa dei campioni d’Inghilterra e recenti finalisti di Champions League. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tzolis all’Arsenal: colpo da 40 milioni, record assoluto per la Pro League

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41 Goals and Assists Demon!! Why On Earth Is CHRISTOS TZOLIS Being Compared To Noni Madueke

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