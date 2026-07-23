Tutti i film in concorso all’83esima Mostra del cinema di Venezia

Sono stati annunciati i 20 film che parteciperanno in concorso all’83esima Mostra del cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Ci sono cinque film italiani: Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, Succederà questa notte di Nanni Moretti, The echo chamber di Andrea Pallaoro (con Luca Marinelli), e L’estranea di Paolo Strippoli. Fra i registi internazionali sono presenti Florian Zeller con il film Bunker, in cui recitano Penélope Cruz e Javier Bardem, Danny Boyle con Ink, e Werner Herzog con Bucking Fastard (il suo primo di finzione dal 2019). È una leggenda piuttosto... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Annunciato oggi il programma completo del #FestivaldiVenezia2026, che si svolgerà dal 2 al 12 settembre. In concorso 5 film italiani (ma non quelli che vi aspettate, non tutti). Scopri qui tutti i titoli della Mostra: comingsoon.it/cinema/news/fe… x.com

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Mostra del Cinema di Venezia 2026: tutti i film in ConcorsoPresentatrice delle serate di apertura e chiusura di quest’anno sarà l’attrice Greta Scarano mentre i due Leoni alla Carriera andranno a George Clooney e alla mitica Ellen Burstyn. Il film di chiusura ... iodonna.it

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