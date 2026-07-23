Durante la conferenza degli Istituti Italiani di Cultura a Verona, il ministro del Turismo ha annunciato il progetto 'Italia 2027'. Si tratta di un'iniziativa che mira a promuovere la musica italiana a livello internazionale, concentrandosi sull’Europa. Questa è la prima grande operazione del genere dedicata alla valorizzazione musicale italiana in ambito globale, secondo quanto dichiarato.

Roma, 23 lug.(Adnkronos) - Dalla Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, a Verona, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi presenta 'Italia 2027', il primo grande progetto internazionale di valorizzazione della musica italiana in Europa. Con lui, sul palco, il Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il consigliere delegato di Fimi Enzo Mazza, il presidente di AssoConcerti Bruno Sconocchia, e il direttore intrattenimento prime time della Rai Williams Di Liberatore. "Per la prima volta, per internazionalizzare la nostra musica italiana e i nostri artisti, si crea un'alleanza fra le istituzioni della Repubblica, la Rai e le più rappresentative associazioni del mondo della musica", ha affermato Mazzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Turismo, Mazzi: "Con 'Italia 2027' primo grande progetto internazionalizzazione musica italiana"

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