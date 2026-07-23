Durante una conferenza a Verona, il ministro del Turismo ha annunciato “Italia 2027”, un progetto internazionale dedicato alla promozione della musica italiana in Europa. Si tratta del primo grande programma di internazionalizzazione dedicato a questo settore. L’iniziativa è stata presentata dalle direttrici e dai direttori degli Istituti Italiani di Cultura.

Dalla Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, a Verona, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi presenta “Italia 2027”, il primo grande progetto internazionale di valorizzazione della musica italiana in Europa. Con lui, sul palco, il Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il consigliere delegato di FIMI Enzo Mazza, il presidente di AssoConcerti Bruno Sconocchia, e il direttore intrattenimento prime time della Rai Williams Di Liberatore. “Per la prima volta, per internazionalizzare la nostra musica italiana e i nostri artisti, si crea un'alleanza fra le istituzioni della Repubblica, la Rai e le più rappresentative associazioni del mondo della musica", ha affermato Mazzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Turismo, Mazzi: “Con ‘Italia 2027' primo grande progetto di internazionalizzazione della musica italiana”

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