Fratelli d’Italia la visita Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi

Il 9 maggio 2026, la città di Arezzo ha ricevuto la visita del Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, organizzata da Fratelli d’Italia. La visita si è svolta nel centro cittadino e ha coinvolto incontri con rappresentanti locali e visitatori. Nessun dettaglio su eventuali eventi o dichiarazioni ufficiali è stato reso noto. La visita è durata alcune ore e si è conclusa nel pomeriggio.

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Arezzo, 9 maggio 2026 – La città di Arezzo ha accolto la visita del Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, su iniziativa di Fratelli d’Italia. La prima parte della visita ha avuto carattere istituzionale: il Ministro ha visitato il Comune di Arezzo e il Museo della Giostra del Saracino, occasione durante la quale sono state presentate alcune istanze legate alla storica manifestazione cittadina. Tra queste, grazie anche all’interessamento del consigliere regionale Gabriele Veneri, è stata avanzata la richiesta di valorizzare ulteriormente la Giostra del Saracino attraverso una maggiore visibilità sulle reti nazionali Rai. La seconda parte della giornata ha avuto invece carattere politico, a sostegno del candidato sindaco Marcello Comanducci.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fratelli d’Italia, la visita Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX TICKET D’INGRESSO A VENEZIA, IL MINISTRO MAZZI ALL’M9: «VALUTEREMO ALTERNATIVE» | 17/04/2026 Notizie correlate Leggi anche: Gianmarco Mazzi ministro del Turismo: la scelta del governo che può cambiare il racconto dell’Italia Turismo, Gianmarco Mazzi nuovo ministro del turismo: le parole di Antonella ClericiIl Ministero del Turismo cambia guida dopo le dimissioni di Daniela Santanché: Gianmarco Mazzi entra ufficialmente in carica, aprendo una nuova fase... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mazzi, 'con il governo ci battiamo per un fondo europeo sul turismo'; Il Governo a Senigallia – Per il turismo tutto l’anno. Il ministro Gianmarco Mazzi arriva in città; IL MINISTRO DEL TURISMO GIANMARCO MAZZI A LECCO: IL FUTURO DEL TURISMO AL CENTRO; Fratelli d’Italia, la visita Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Il ministro del Turismo Mazzi a Senigallia per parlare di crescita e sostenere OlivettiNella campagna elettorale di Senigallia prende la scena il turismo. Nella mattinata di mercoledì 6 maggio il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha fatto tappa in città, incontrando amministratori, ... senigallianotizie.it L’apertura del ministro Mazzi: Al lavoro per la Giostra sulla RaiOggi sarà il turno del senatore Maurizio Gasparri. Il presidente della commissione Esteri al Senato salirà ad Arezzo per supportare la lista di Forza Italia (alle 11 al gazebo al mercato di via Giotto ... lanazione.it Si è svolto oggi al Ministero del Turismo l’incontro bilaterale tra il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, e il Ministro del Turismo presso il Regno dell’Arabia Saudita, Ahmed bin Aqil Al Khateeb. Leggi di più sul sito bit.ly/4toxl8y x.com