Tumore del polmone | al via anche in Asst Bergamo Ovest il nuovo screening regionale

È stato avviato anche nell’Asst Bergamo Ovest il nuovo programma di screening regionale per il tumore del polmone. Questa iniziativa mira a individuare precocemente i casi attraverso test specifici, coinvolgendo persone considerate a rischio. Il tumore del polmone è la principale causa di decessi per tumore nei paesi occidentali e rappresenta il terzo tumore più diffuso in Italia, con circa 37.000 diagnosi all’anno.

Il tumore del polmone rappresenta oggi la prima causa di morte per neoplasia nei Paesi occidentali. In Italia è il terzo tumore per incidenza, con circa 37.000 nuovi casi ogni anno, mentre in Lombardia si registrano circa 7.800 nuovi casi l’anno. Circa il 60% dei decessi per tumore del polmone è attribuibile al forte tabagismo. Le evidenze scientifiche dimostrano che la TAC del torace a basso dosaggio (LDCT), eseguita nelle persone a maggior rischio, consente di individuare la malattia nelle fasi iniziali, quando è più facilmente curabile, con una riduzione della mortalità stimata tra il 20% e il 39%. È in questo contesto che si inserisce il... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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A #PoliclinicoMi, hub di @RegLombardia, è possibile partecipare allo #screening gratuito rivolto a chi è più alto rischio di sviluppare il #tumore del polmone. ? shorturl.at/Xebze x.com

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