Al Policlinico San Matteo di Pavia sono state effettuate le prime Tac al torace a basso dosaggio del nuovo programma di screening regionale per il tumore al polmone. Il test, gratuito, viene proposto a persone a rischio e mira a individuare precocemente eventuali segni della malattia. Il procedimento utilizza una tecnologia avanzata che riduce l’esposizione alle radiazioni rispetto alle Tac tradizionali.

Sono state eseguite al Policlinico San Matteo di Pavia le prime Tac al torace a basso dosaggio del nuovo programma di screening di Regione Lombardia per la diagnosi precoce del tumore del polmone. Gli esami, ad oggi 3, effettuati su cittadini già inseriti in un percorso di monitoraggio clinico, hanno dato esito negativo, non evidenziando lesioni sospette. Con questo primo passo concreto entra nel vivo l’attività sul territorio, coordinata dall'Ats di Pavia. Oltre alla componente diagnostica, è già operativo il passaggio immediato dei pazienti fumatori al Centro Antifumo dell’Asst di Pavia per garantire una presa in carico globale e immediata del cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Diagnosi precoce del tumore al polmone: come funziona lo screening gratis con tac a basso dosaggio

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«Ho un tumore ai polmoni al quarto stadio, ma sono ancora viva. Per i dottori ne avevo per 11 mesi»

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