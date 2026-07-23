TS – Openda sblocca il mercato Juve | da Kolo Muani a Pellegrino ecco cosa filtra E Dibu Martinez…

Da justcalcio.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta puntando con forza su Kolo Muani, nonostante le altre trattative siano in corso. Tra i nomi che circolano ci sono anche Pellegrino e Dibu Martinez, ma la priorità resta l’attaccante. La società bianconera sembra determinata a chiudere l’affare, con i dettagli ancora da definire. La notizia arriva da fonti ufficiali e conferma l’interesse concreto per il giocatore. La trattativa sembra in fase avanzata, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

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2026-07-23 20:42:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Kolo Muani, perché la Juve insiste. Sulla situazione Kolo Muani, con il Psg che chiede 50 milioni: “ L’offerta Juve, oltre la quale non può spingersi, è di 40 milioni con percentuale sulla futura rivendita e bonus, arrivando così a 45 più o meno. Qui ci sono delle considerazioni da fare: la richiesta del Psg è eccessivamente esosa per un calciatore che lo scorso anno ha segnato 1 gol in Premier. Ma il ragionamento che fa la Juve è che non si può permettere di scommettere, di prendere un calciatore di prospettiva correndo il rischio di ritrovarsi con un nuovo Openda o David. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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