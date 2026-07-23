La Juventus sta puntando con forza su Kolo Muani, nonostante le altre trattative siano in corso. Tra i nomi che circolano ci sono anche Pellegrino e Dibu Martinez, ma la priorità resta l’attaccante. La società bianconera sembra determinata a chiudere l’affare, con i dettagli ancora da definire. La notizia arriva da fonti ufficiali e conferma l’interesse concreto per il giocatore. La trattativa sembra in fase avanzata, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

2026-07-23 20:42:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Kolo Muani, perché la Juve insiste. Sulla situazione Kolo Muani, con il Psg che chiede 50 milioni: “ L’offerta Juve, oltre la quale non può spingersi, è di 40 milioni con percentuale sulla futura rivendita e bonus, arrivando così a 45 più o meno. Qui ci sono delle considerazioni da fare: la richiesta del Psg è eccessivamente esosa per un calciatore che lo scorso anno ha segnato 1 gol in Premier. Ma il ragionamento che fa la Juve è che non si può permettere di scommettere, di prendere un calciatore di prospettiva correndo il rischio di ritrovarsi con un nuovo Openda o David. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Openda sblocca il mercato Juve: da Kolo Muani a Pellegrino, ecco cosa filtra. E Dibu Martinez…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato Shock: Sorloth + Kolo Muani Confermato! Incontro Avvenuto

Notizie e thread social correlati

TS – Novità Kolo Muani! Il disegno Juve, Pellegrino e la verità su Dibu: c’è un precedente chiarissimoSul sito Tuttosport è stata riportata una notizia che riguarda il possibile sblocco del mercato della Juventus.

Leggi anche: Calciomercato Juve: cosa succede ora con Dibu Martinez, Sorloth e Kolo Muani

Juve, stretta per Kolo Muani. Si cerca la quadra col Psg. Lione su OpendaCarnevali e Massara in stretto contatto con Parigi: si cerca la chiusura per riportare a Torino Randal Kolo Muani. Openda pronto a lasciare, lo vuole il Lione ma la Juve si nega al prestito ... msn.com

Openda sblocca il mercato Juve: da Kolo Muani a Pellegrino, ecco cosa filtra. E Dibu Martinez...Tutti gli aggiornamenti sul calciomercato bianconero nel consueto appuntamento di Aperimercato, la rubrica giornaliera di Tuttosport su YouTube ... tuttosport.com