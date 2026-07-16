TS – Novità Kolo Muani! Il disegno Juve Pellegrino e la verità su Dibu | c’è un precedente chiarissimo

Sul sito Tuttosport è stata riportata una notizia che riguarda il possibile sblocco del mercato della Juventus. I commenti sui social si sono moltiplicati, mentre si discute di un disegno riguardante Kolo Muani, Pellegrini e Dibu. La notizia indica che ci sarebbe un precedente molto chiaro che potrebbe influenzare le prossime mosse del club. Nessuna conferma ufficiale, solo discussioni tra gli appassionati.

2026-07-16 20:27:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Sembra pronto a sbloccarsi il mercato della Juventus. Grazie alla cessione di Tarik Muharemovic al Leeds, i bianconeri incasseranno circa 20 milioni di euro che sono una manna dal cielo per Giovanni Carnevali e Frederic Massara. Con il passaggio del bosniaco in Premier League, la Juventus potrà accelerare per l’attaccante e il portiere. Nella puntata odierna di ‘Aperimercato’, in onda sul canale Youtube di Tuttosport, Cristiano Corbo e Lorenzo Aprile hanno parlato delle trattative per Randal Kolo Muani e Mateo Pellegrino. Inoltre, un precedente ‘avvicina’ il Dibu Martinez a Torino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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