Trump se l’è presa con Pix

Trump ha criticato Pix, il sistema di pagamenti elettronici pubblico molto diffuso in Brasile, accusandolo di pratiche di concorrenza sleale. Il 15 luglio gli Stati Uniti hanno applicato dazi del 25% su alcune merci provenienti dal Brasile. La disputa si inserisce nel contesto delle nuove tariffe statunitensi, che colpiscono anche prodotti brasiliani. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali risposte ufficiali o misure adottate dal governo brasiliano.

È un sistema di pagamenti elettronici pubblico e molto popolare in Brasile, accusato di concorrenza sleale e finito in mezzo ai nuovi dazi statunitensi Il 15 luglio gli Stati Uniti hanno imposto dazi del 25 per cento su alcune merci brasiliane. La decisione è stata presa, secondo il governo statunitense, come ritorsione contro «pratiche commerciali sleali» adottate dal Brasile negli ultimi anni. Tra queste pratiche c’è anche Pix, un sistema di pagamento elettronico pubblico che è stato creato nel 2020 dalla Banca Centrale del Brasile ed è diventato molto popolare nel paese: ormai lo usa più dell’80 per cento della popolazione. L’amministrazione Trump sostiene che Pix sia uno strumento protezionistico e che abbia danneggiato le società di pagamento statunitensi, soprattutto Visa e Mastercard. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Apoiadora de Trump tem filho preso pelo ICE

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