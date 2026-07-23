Trump promette rappresaglie per Hormuz
Il presidente ha annunciato che in risposta a eventuali attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti colpiranno un ponte o una centrale elettrica. Teheran ha replicato dichiarando che risponderà attaccando nel Golfo.
Il tycoon minaccia l’Iran: «Per ogni nuovo attacco alle navi nello Stretto, bombarderemo un ponte o una centrale elettrica». Teheran rilancia: colpiremo nel Golfo. Incontro Trump-Netanyahu la prossima settimana. Tajani: «Negoziati Israele-Libano il 4 agosto a Roma». Restano assai significative le fibrillazioni tra Washington e Teheran. Il comando militare congiunto iraniano ha minacciato dure rappresaglie contro le forze americane in Medio Oriente, qualora gli Stati Uniti dovessero tornare a bombardare i siti nucleari della Repubblica islamica. Questa presa di posizione è arrivata dopo che, martedì, Donald Trump si era detto pronto a ordinare un attacco contro l’impianto atomico sotterraneo di Pickaxe Mountain (noto, in Iran, come Kolang Kouh). 🔗 Leggi su Laverita.info
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Trump Says Iran Should Not Be Charging for Hormuz Passage
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