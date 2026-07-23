Mercoledì, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, in risposta a un attacco di Teheran contro una nave nello Stretto di Hormuz, verranno colpiti un ponte o una centrale elettrica iraniana. Ha aggiunto che questa misura sarà adottata ogni volta che si verificherà un attacco simile. La minaccia è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulle modalità di intervento o sulle possibili conseguenze.

Mercoledì il presidente Trump ha minacciato di distruggere un ponte o una centrale elettrica iraniana, anche a Teheran, ogni volta che l’Iran attacca una nave nello Stretto di Hormuz. “Ogni volta che la Repubblica Islamica dell’Iran sparerà contro una nave nello Stretto di Hormuz, sia con un missile, un razzo, un drone o qualsiasi altro dispositivo o arma, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno UN PONTE O UNA CENTRALE ELETTRICA, compresi quelli situati vicino o all’interno della capitale Teheran”, ha affermato Trump in un post su Truth Social. Gli Stati Uniti e l’Iran hanno intensificato gli attacchi a seguito del fallimento dell’accordo di cessate il fuoco provvisorio firmato il mese scorso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Trump promette di bombardare ponti e centrali elettriche ogni volta che l’Iran attacca una nave nello Stretto di Hormuz

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Trump Vows to Bomb Iranian Bridges and Power Plants Unless Iran Agrees to Ceasefire Plan

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