Un uomo si è spacciato per un impiegato postale, convincendo un'anziana che sua figlia fosse in gravi difficoltà finanziarie e trattenuta dai carabinieri. Dopo averla indotta a consegnargli monili d’oro, è fuggito con un complice a bordo di un’auto. La figlia, informata dell’accaduto, ha fatto intervenire le forze dell’ordine, che hanno arrestato i due uomini.

Si è finto un impiegato postale, le ha fatto credere che la figlia si trovasse in gravi difficoltà finanziarie ed era trattenuta da carabinieri, per poi farsi consegnare i monili d’oro che aveva in casa, quindi scappare a bordo dell’auto guidata dal suo complice. La figlia della vittima, però, contattata dalla madre, ha intuito l’inganno e ha allertato i carabinieri che sono subito intervenuti e hanno arrestato entrambi. E’ accaduto a Grottazzolina e l’operazione è stata messa segno dai militari dell’Arma di Fermo, coadiuvati dai colleghi della sezione radiomobile. In manette, colti in flagranza di reato, sono finiti due uomini di 42 e 25 anni che saranno chiamati a rispondere del reato di truffa aggravata in concorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffano anziana, la figlia li fa arrestare

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Tenta di truffare un'anziana ma viene arrestato

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