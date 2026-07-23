Troppi brand? Porto i prodotti termali

Un balneare ha deciso di creare un prodotto termale originale, rispondendo a un appello contro la presenza eccessiva di brand nel settore. Ha avviato una ricerca di fondi per realizzare la sua proposta, che mira a differenziarsi rispetto alle grandi marche e a valorizzare le tradizioni locali. La sua iniziativa nasce dalla volontà di offrire un’alternativa autentica, lontana dal monopolio di grandi aziende. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di finanziamento.

Ha letto l’appello accorato di un balneare che confidava nel fatto che il paese non diventasse solo la vetrina delle maison. E così si è messo alla ricerca di un fondo per proporre un prodotto decisamente originale. Protagonista della storia è l’imprenditore emiliano Gabriele Ferrari, a capo di un’azienda termale che gestisce dal 2022 lo stabilimento Terme Bagno Bernabo’ a Bagni di Lucca. E che proprio dall’intuizione delle potenzialità di quelle acque solfato -bicarbonato -calciche della Fonte Bernabo’, rinomate fin dall’ antichità per gli effetti benefici in particolare sulla pelle, ha creato una linea di prodotti visocorpo contenenti il 100% di acqua termale lanciando uno shop in via Mazzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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