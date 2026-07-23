Troppa folla nel locale che non ha le autorizzazioni per il ballo | sospesa la licenza

Notizia in breve

Il questore di Arezzo ha sospeso la licenza di un locale vicino al centro cittadino. La decisione è stata presa in seguito a una serata in cui si è verificata un’affluenza di pubblico superiore ai limiti consentiti. Il locale, che era autorizzato solo alla somministrazione di alimenti e bevande, non aveva le autorizzazioni per organizzare il ballo. La sospensione della licenza è efficace a partire da oggi.