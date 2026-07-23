Troppa folla nel locale che non ha le autorizzazioni per il ballo | sospesa la licenza

Da corrieretoscano.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il questore di Arezzo ha sospeso la licenza di un locale vicino al centro cittadino. La decisione è stata presa in seguito a una serata in cui si è verificata un’affluenza di pubblico superiore ai limiti consentiti. Il locale, che era autorizzato solo alla somministrazione di alimenti e bevande, non aveva le autorizzazioni per organizzare il ballo. La sospensione della licenza è efficace a partire da oggi.

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AREZZO – Il questore di Arezzo ha sospeso da oggi (23 luglio) la licenza di un esercizio pubblico regolarmente autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche alcooliche, sito nelle immediate vicinanze del centro cittadino. Nello specifico, nella struttura si esercitava attività di intrattenimento danzante privo delle relative autorizzazioni amministrative previste per lo svolgimento di tale attività e dei certificati di prevenzione incendi, circostanze che riportano alla memoria i gravi fatti di Crans Montana, violando altresì le previste norme penali. Infatti, a seguito di più controlli effettuati da personale della... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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