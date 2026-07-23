Roma, 23 lug. (Adnkronos) - “Open si inserisce nell'ottica dello sviluppo continuo dell'aeroporto. Questo è un rapporto che sta crescendo tantissimo negli ultimi anni: è stato l'aeroporto che come traffico passeggeri che è cresciuto di più in tutta Europa, con 43 milioni del 2019 ci saranno 10 milioni in più di passeggeri quest'anno e raggiungeremo 53 milioni di passeggeri. Dunque, si inserisce in un percorso di crescita che vede uno sviluppo continuo dell'infrastruttura per il traffico passeggeri, ma deve vedere anche la crescita e l'adeguamento di tutte quelle che sono le strutture per tutti gli operatori e settori industriali che supportano e operano questa crescita”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Troncone (Adr): "Open risponde a esigenze operatori"

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