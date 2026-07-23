Il sindaco ha lanciato un appello a causa di lunghe code e semafori spenti lungo la strada provinciale. Tre semafori sono stati spenti o messi in funzione in modo intermittente, causando congestioni che si estendono per diversi chilometri. La situazione si è aggravata in corrispondenza di almeno tre cantieri temporanei, anche se alcuni potrebbero non essere ancora operativi. La circolazione risulta molto rallentata, con lunghe attese e ingorghi che coinvolgono numerosi automobilisti.

Sambuca Pistoiese (Pistoia), 23 luglio 2026 – Tre semafori per altrettanti cantieri (o presunti tali) disseminati per una manciata di chilometri. Il che specialmente di questi giorni – il sabato e la domenica, la ricerca del fresco, la gita fuori porta – si traduce in interminabili code, con il disagio che ne consegue sì per gli automobilisti, ma anche per chi, nei pressi di quei presunti cantieri, vive. Qui Statale 64, Porrettana, dove quei semafori si trovano certo non da ieri, ma hanno ormai messo radici avendo festeggiato almeno due-tre anni dalla prima comparsa. Un problema che esiste da tempo quindi, ma che in questo particolare momento è portato all’esasperazione dal moltiplicarsi del traffico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre semafori e code chilometriche, sos del sindaco per la Porrettana

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