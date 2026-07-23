Le sigle sindacali della regione hanno commentato l’aumento dei prezzi dei biglietti del trasporto pubblico locale, affermando che l’incremento è accettabile. Tuttavia, chiedono ora di concentrarsi sulle condizioni del personale. Le organizzazioni sindacali ritengono che le priorità siano cambiate e che sia necessario dedicarsi alle questioni dei lavoratori, dopo aver ottenuto l’aumento delle tariffe. Non sono stati forniti dettagli sulle cifre o sui tempi di eventuali interventi.

di Giulia Beneventi I prezzi dei biglietti del trasporto pubblico locale si alzano, così la Cgil e Uil reggiane vedono finalmente "accolte le richieste" avanzate dalle sigle sindacali. Meno giubilo arriva invece dalle segreterie regionali di Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro, secondo cui tra i recenti annunci di chi governa il settore - non ultima la pubblicazione della Carta dei servizi 2026 di Seta - ci sia "un grande assente", scrivono, riferendosi al "fattore lavoro". In sostanza: al netto di bilanci positivi sul servizio e su nuove entrate dai ticket rincarati, dov’è l’attenzione riservata alle condizioni dei lavoratori? La decisione di alzare il costo del biglietto a partire dal 1° agosto è stata presentata sia come strategica in tema di investimento, ma anche "politica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trasporto pubblico, i sindacati: "Biglietti più cari? Vanno bene. Ma ora pensate al personale"

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