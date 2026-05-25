Trasporto pubblico sindacati contro gli aumenti dei biglietti di Start Romagna | Una tassa nascosta
Dal primo giugno, le tariffe del trasporto pubblico di Start Romagna saliranno fino al 33%. I sindacati criticano gli aumenti, definendoli una “tassa nascosta”. La decisione riguarda tutte le categorie di biglietti, con aumenti più consistenti per alcune tipologie. La protesta si concentra sulla mancanza di comunicazioni chiare e sui rincari considerati eccessivi rispetto alle tariffe attuali.
Dal primo giugno scatteranno gli aumenti delle tariffe del trasporto pubblico locale di Start Romagna, con rincari che in alcuni casi arriveranno fino al 33%. Una decisione che ha subito acceso la protesta dei sindacati Cgil, Cisl e Uil di Rimini, che parlano di un peso economico destinato a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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