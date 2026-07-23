trasporto non di linea in campania la protesta degli ncc

Gli operatori di noleggio con conducente (NCC) in Campania sono scesi in strada per protestare contro le nuove norme sul trasporto non di linea. La manifestazione si è svolta nelle principali città della regione, con i conducenti che chiedono la sospensione delle recenti modifiche legislative. La protesta è stata organizzata per denunciare le difficoltà economiche e le restrizioni imposte, che secondo gli NCC compromettono la loro attività. La questione rimane al centro di un acceso dibattito tra le parti coinvolte.

AUTONOMIA DIFFERENZIATA, MET: “BASTA TRADITORI. CHI È STATO ELETTO AL SUD E VOTA CONTRO IL SUD DOVRÀ RISPONDERE AI CITTADINI” NAPOLI — “In Campania sta accadendo qualcosa che ha dell’incredibile. Quando si tratta di dare un segnale di cambiamento, solitamente a favore di telecamera, si mostra il pugno duro con tassisti e NCC, perfetti capri espiatori, e una specie di faida tra guelfi e ghibellini che nei fatti non esiste. Dall’altro lato, però, quando da queste categorie di lavoratori arrivano solleciti e segnalazioni a favore della legalità del comparto, questi finiscono dimenticati. Svaniscono nel nulla, in attesa della prossima convocazione stampa”. 🔗 Leggi su 2anews.it

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