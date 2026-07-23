Il ciclista ha dichiarato che la vittoria al Tour de France è stata difficile e molto combattuta. Ha dedicato il risultato alla propria famiglia e ha sottolineato che la tappa è stata molto bella. Ha anche affermato che il successo è il risultato del lavoro svolto negli ultimi tempi. La vittoria rappresenta un momento importante per lui, che ha affrontato la gara con impegno e determinazione.

"È un giorno speciale, tornare a vincere qui al Tour non è stato facile. Dedico questa vittoria alla mia famiglia. È stata una tappa molto bella e la cosa più bella è che il lavoro che faccio è stato ricompensato da giorni come questo". Così Richard Carapaz, vincitore della 18ma tappa del Tour de France., "Ci ho provato tante volte e vincere una tappa, oggi è stata una giornata complicata e sono stato attento a tutti gli attacchi. Sono riuscito ad entrare nel gruppo di testa, e poi ho fatto l'attacco decisivo e gli ultimi metri si adattavano alle mie caratteristiche, ho attaccato un paio di volte ed è bello godersi questa vittoria molto sofferta e lottata. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tour de France, Carapaz: "Vittoria sofferta e lottata, la dedico alla mia famiglia"

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