Un ciclista ha vinto per la prima volta in salita durante il Tour de France, descrivendo l’impresa come “pazzesca” e “incredibile”. Ha detto di aver ricevuto molte critiche riguardo alle sue performance sulle salite più dure e ha sottolineato che questa vittoria ha un grande significato personale. La vittoria rappresenta un risultato importante nella sua carriera, dopo aver affrontato commenti negativi e difficoltà nelle tappe di montagna.

"Vincere oggi è pazzesco, incredibile. Ho ricevuto tante critiche che non potevo resistere sulle salite più difficili e oggi questa vittoria ha un grandissimo significato". Così un soddisfatto Remco Evenepoel commenta la vittoria nella 15a tappa del Tour de France, la sua prima in una frazione in salita. "Dovete capire che sto correndo contro il più forte di tutti i tempi, Pogacar sta facendo cose incredibili, che oggi ha provato a far vincere Del Toro. Io ho fatto grande sforzi in allenamento su questa salita, è una bellissima sensazione andare al riposo così", ha aggiunto parlando con la tv francese., "Vincere qui è difficile, ma farlo in montagna è durissima contro Pogacar e Vingegaard per cui quando c'è l'opportunità devi metterci le mani sopra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tour de France, Evenepoel: "La mia prima vittoria in salita, è incredibile"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOUR DE FRANCE 2026 - ÉNORME COUP ! Tom Pidcock S'ENVOLE au général, Seixas sort du top 5

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tour de France 2026, a rischio la partecipazione di Evenepoel?

Tour de France 2026, Evenepoel: "Stavolta la preparazione è stata perfetta"Il Tour de France 2026 è iniziato con una squalifica di nove giorni e una multa, causate dall’assenza di un professionista ai campionati nazionali,...

Temi più discussi: Tour de France 2026, Remco Evenepoel spegne le polemiche: L’atmosfera in squadra? È tutto a posto; Evenepoel - Lipowitz: i capitani della Red Bull BORA hansgrohe a confronto; Tour de France, Pogacar vince la decima tappa e allunga in classifica generale; Pogacar con 4'30'' su Vingegaard, Evenepoel sul podio: la classifica.

Nel giorno dell'addio al Tour de France di Jonas Vingegaard dopo una caduta, Remco Evenepoel vince la 15/a tappa, 184 chilometri da Champagnole a Plateau de Solaison. Il belga batte il duo della Uae Emirates, con Tadej Pogacar che arriva secondo e I x.com

UAE Team Emirates Annuncia il roster per il Tour de France 2026 reddit

Tour de France 2026, tappa 15: vince Evenepoel, Vingegaard si ritira. La classificaIl danese esce di scena per una caduta a 26 km dal traguardo, tagliato per primo dal belga: Pogacar oggi lavora per Del Toro, che strappa podio e maglia bianca a Seixas ... sport.quotidiano.net

TOUR DE FRANCE. EVENEPOEL FA IL FENOMENO SU PLATEAU DE SOLAISON! POGA?AR CONTROLLA, VINGEGAARD OUTCon una delle sue migliori prestazioni di sempre in salita, Remco Evenepoel vince a Plateau de Solaison e si porta a casa la tappa 15 del Tour de France 2026. Il fuoriclasse belga ha battuto allo spri ... tuttobiciweb.it