Tempo di lettura: 3 minuti “In Piazza Vittoria, nel Comune di Torre le Nocelle, a sinistra del Monumento ai Caduti, da tempo immemorabile veniva conservata una tomba a cupa di età romana (columna formae Lucanae), a cui i cittadini Torresi erano particolarmente legati. L’importante reperto archeologico, da circa un anno, era stato rimosso, senza alcun motivo apparente, dal luogo dove era custodito ed era stato deposto all’interno di una abitazione privata: al suo posto era stata collocata una fioriera, verosimilmente dallo stesso Comune di Torre le Nocelle. Il manufatto segnalato nel 1789, come proveniente da Montemiletto in loc. S. Vitaliano, fu segnalato nella piazza di Torre le Nocelle, presso casa Penna nella metà del XIX sec. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Torre Le Nocelle, ritrovata e ricollocata la tomba romana a Piazza Vittoria

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