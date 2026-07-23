Durante la finale del Torneo dei Rioni di Montemurlo, davanti a circa 8.000 spettatori al Nelli di Oste, il Rione Popolesco ha vinto 2-1 contro il Rione Fornacelle. Dopo aver pareggiato nei tempi regolamentari, il gol di un giocatore del Popolesco negli ultimi minuti dei supplementari ha deciso la partita. Il Rione Popolesco ha conquistato così la terza coppa in cinque anni.

Un gol di Cortonesi, messo a segno ai supplementari, ha permesso al Rione Popolesco di imporsi per 2-1 in rimonta sul Rione Fornacelle. Si è chiusa così l’edizione 2026 del Torneo dei Rioni di Montemurlo, con il Popolesco che alza la coppa per la terza volta nelle ultime cinque edizioni. Una finale, quella andata in archivio lo scorso martedì al Nelli di Oste davanti ad un migliaio di persone (tra cui il sindaco montemurlese Simone Calamai e gli assessori Valentina Vespi, Alberto Vignoli, Alberto Fanti ed Antonella Baiano) che si è rivelata combattuta ed avvincente. Il Fornacelle (che partiva forse con il favore dei pronostici alla luce del brillante percorso della prima fase) conduceva per 1-0 e sembrava avviato verso il decimo trionfo nella manifestazione, prima del pareggio arrivato praticamente all89’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torneo dei Rioni di Montemurlo: al Nelli di Oste, davanti a 8mila persone, la finale al cardiopalma. Cortonesi per la gloria: rimonta completata. Il Popolesco alza la terza coppa in cinque anni

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