San Feliciano si prepara a riaccendere i riflettori sul proprio lungolago e a immergersi in dieci giorni di eventi, cultura e tradizioni. Dal 24 luglio al 2 agosto 2026 torna infatti la Festa del Giacchio, giunta alla sua quarantaquattresima edizione e pronta a trasformare il "Paese dei Tramonti" in un palcoscenico diffuso affacciato sulle acque del Trasimeno. La manifestazione, organizzata con cura dalla Pro Loco di San Feliciano, animerà ogni angolo del borgo grazie a una fitta rete di spazi dedicati: l’Area Festa, il Giacchio Pub, la terrazza panoramica della Chiesa, il Museo della Pesca, il Circolo Canottieri e le caratteristiche vie del centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la "Festa del Giacchio". San Feliciano tra eventi e gusto

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