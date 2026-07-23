Damiano Tommasi ha dichiarato di essere orgoglioso dei risultati ottenuti nei quattro anni al suo incarico, sottolineando che molte delle iniziative realizzate non erano state annunciate ma sono state effettivamente portate a termine. Ha affermato che la sua ricandidatura dipenderà da diversi fattori, senza specificare quali. La sua valutazione si concentra sui progressi fatti, considerandoli superiori alle aspettative di molti, anche in periodi ritenuti difficili.

«Dobbiamo essere orgogliosi di questi 4 anni perché abbiamo fatto cose che molti pensavano non sarebbero state fatte neanche in dieci». Damiano Tommasi, in un colloquio con i giornalisti, rivendica i risultati «non annunciati ma realizzati» in questi anni. E ne snocciola alcuni: «Filobus, raccolta differenziata, il nuovo sottopasso, Giulietta.e stiamo per varare il Pat, il Piano regolatore per la Verona dei prossimi decenni, che sarà anche la cartina di tornasole della nostra capacità amministrativa». Inevitabile chiedergli se questo sia un modo di annunciare la sua ricandidatura a sindaco. Ma Tommasi.dribbla. «Sono convinto – dice - che sia sbagliato concentrare l’attenzione su questo tema. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Tommasi: «Orgoglioso di quanto fatto, ma la mia ricandidatura dipende da molte cose»

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