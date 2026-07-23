tomaso grassi award vecchione cala il poker

Martedì 21 luglio, nonostante il maltempo, Roberto Vecchione ha vinto quattro volte nella seconda semifinale del Tomaso Grassi Drivers Award. Con questi risultati, si è qualificato per la finale che si terrà il 18 agosto, in occasione del Trofeo 50° Caiec. La serata si è svolta regolarmente, anche con condizioni meteorologiche avverse. Vecchione ha così conquistato un posto nella fase conclusiva della competizione.

Martedì 21 luglio, il meteo avverso non ha fermato la grande serata di Roberto Vecchione che, grazie ai quattro successi fatti segnare nel corso della seconda semifinale del Tomaso Grassi Drivers Award, si è qualificato alla Finalissima del 18 agosto – Trofeo 50° Caiec. Secondo classificato Maurizio Cheli, che con un brillante punteggio ha messo una seria ipoteca per tornare all’ Ippodromo del Savio come migliore tra i secondi classificati. In una serata segnata dall’insistente pioggia, Maurizio Cheli e Ilenya Zs hanno sono stati i vincitori della corsa di apertura, dopo un convincente percorso di testa chiuso in 1.17.7 nei confronti di Itaca Turdance e Involved Muttley, rispettivamente guidati da Andrea Farolfi e Marco Volpato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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