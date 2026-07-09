Martedì 7 luglio all’ippodromo del Savio si è disputata una serata di corse, durante la quale il driver Pettinari ha conquistato la finale del Tomaso Grassi Drivers Award. La manifestazione, dedicata ai migliori conducenti di trotto, ha attirato un pubblico appassionato che segue da anni questa kermesse. La competizione ha visto protagonisti i driver più esperti, con il pubblico che ha seguito con attenzione le gare.

La serata di corse di martedì 7 luglio all’ Ippodromo del Savio ha confermato l’interesse che da anni la kermesse cesenate riservata ai migliori driver e ora abbinata al ‘ Tomaso Grassi Drivers Award ’ suscita nei confronti del pubblico appassionato di trotto. Sotto i riflettori dell’impianto cesenate, Francesco Pettinari ha strappato il primo pass valido per l’accesso alla finale del 18 agosto mettendosi alle spalle tutti gli altri nove pretendenti della prima manche eliminatoria del trofeo che coinvolge i migliori guidatori del panorama nazionale delle redini lunghe. Non è invece stato della contesa Vincenzo Gallo, il cui forfait ha portato all’assegnazione di una speciale wild card ad Alberto Garruto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tomaso Grassi Award. Pettinari vola verso la finale

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