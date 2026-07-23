Un tir si è incastrato allo svincolo del raccordo Benevento-Caianello, causando rallentamenti al traffico. L'incidente si è verificato questa mattina intorno alle 6:30 in contrada Capodimonte. La presenza del veicolo bloccato ha provocato code e rallentamenti nella zona di accesso al raccordo. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Disagi alla circolazione questa mattina, intorno alle 6:30, all’imbocco del raccordo Benevento-Caianello, in contrada Capodimonte. Un tir adibito al trasporto di generi alimentari è rimasto incastrato nello svincolo di immissione dalla Statale 90 Bis verso il raccordo autostradale in direzione Caianello. Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe stato causato da un errore di manovra dell’autista. Il mezzo pesante, impossibilitato sia ad avanzare sia a fare retromarcia, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di recupero si sono però rivelate particolarmente complesse a causa del peso del carico trasportato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Tir resta incastrato allo svincolo del raccordo Benevento-Caianello: traffico rallentato

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