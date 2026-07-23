Giovedì 23 luglio va in onda la quarta puntata di Tim Battiti Live su Canale5, condotta da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. La trasmissione si svolge sul palco allestito sul lungomare di Trani. L’evento musicale prosegue con ospiti e scaletta ancora da annunciare.

L’estate musicale di Canale5 prosegue con un nuovo appuntamento di Tim Battiti Live. Giovedì 23 luglio va in onda la quarta puntata dello show condotto da Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, dal suggestivo palco allestito sul lungomare di Trani. Come da tradizione, la serata proporrà un mix di grandi successi, tormentoni estivi e performance spettacolari, con numerosi artisti della scena musicale italiana pronti ad alternarsi sul palco. Tim Battiti Live, gli ospiti e la scaletta di stasera 23 luglio. Anche questa sera, giovedì 23 luglio, va in onda un nuovo appuntamento con Tim Battiti Live, uno degli eventi televisivi più attesi dell’estate, dove pop, rap, dance e cantautorato si alternano sul palco per rappresentare il meglio della musica italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tim Battiti Live, anticipazioni del 23 luglio: gli ospiti e la scaletta

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