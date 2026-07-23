Tim Battiti Live 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata

. Questa sera, giovedì 23 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Tim Battiti Live 2026, il festival musicale più amato dell’estate. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate del programma sono state realizzate in Puglia a Trani, nella suggestiva cornice sul mare di Piazza Quercia, da mercoledì 24 a domenica 28 giugno. Dove vedere Tim Battiti Live 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Tim Battiti Live 2026 streaming. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Battiti live 2026 (terza puntata)

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