Tim Battiti Live 2026 | le anticipazioni cast cantanti e scaletta della quarta puntata

Da tpi.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera alle 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Tim Battiti Live 2026. Il festival musicale dell’estate prosegue con la partecipazione di nuovi cantanti e una scaletta ancora da definire. La trasmissione presenta performance dal vivo e momenti di intrattenimento musicale, attirando un vasto pubblico televisivo. La puntata si inserisce nel palinsesto estivo di quest’anno, confermando il format come uno degli appuntamenti più seguiti della stagione.

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. Questa sera, giovedì 23 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Tim Battiti Live 2026, il festival musicale più amato dell’estate. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate del programma sono state realizzate in Puglia a Trani, nella suggestiva cornice sul mare di Piazza Quercia, da mercoledì 24 a domenica 28 giugno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (cast, cantanti e scaletta). Nel corso delle varie serate si esibiranno tantissimi artisti. Nello specifico: Achille Lauro, Alex Britti, Annalisa, Arisa,... 🔗 Leggi su Tpi.it

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