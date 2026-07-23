Un attacco armato nella provincia di Narathiwat, nel sud della Thailandia, ha causato la morte di cinque soldati e il ferimento di civili. L’assalto si è verificato mercoledì sera in una zona nota per l’insurrezione separatista. Non sono stati riportati dettagli sulle modalità dell’attacco o sui responsabili. La situazione di sicurezza nella regione rimane tesa, con episodi di violenza frequenti.

(LaPresse) Un attacco armato nel sud della Thailandia ha provocato la morte di cinque soldati e il ferimento di diversi civili. L’assalto è avvenuto mercoledì sera nella provincia di Narathiwat, una delle aree del Paese più colpite dall’insurrezione separatista. Secondo le autorità thailandesi, circa dieci uomini armati hanno aperto il fuoco e lanciato ordigni artigianali contro un posto di blocco militare vicino a una zona residenziale, prima di riuscire a fuggire. Nell’attacco sono rimasti feriti sei civili, tra cui un bambino di 10 anni ricoverato in ospedale in condizioni stabili. Le immagini diffuse dai media locali mostrano abitazioni danneggiate, con finestre, porte e tetti colpiti, oltre a veicoli distrutti e segni di proiettili sulle proprietà dei residenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Thailandia, attacco nel sud: cinque soldati uccisi e civili feriti

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Thailand Checkpoint Attack Caught On Camera: 5 Soldiers Killed, CCTV Footage Surfaces | World News

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