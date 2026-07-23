Terribile incidente coinvolto anche il vip di Canale 5 | cos’è successo

Da tvzap.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente stradale a Carbonera, in provincia di Treviso, ha causato la morte di una donna di 83 anni. Nell’impatto frontale è rimasto ferito anche Andrea Dal Corso, imprenditore ed ex volto di un programma televisivo, che guidava una Maserati Levante.

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Un grave incidente stradale avvenuto a Carbonera, in provincia di Treviso, ha provocato la morte di una donna di 83 anni. Nell’impatto frontale è rimasto ferito anche Andrea Dal Corso, imprenditore ed ex volto di Uomini e Donne, che viaggiava a bordo di una Maserati Levante. La vicenda si è verificata nella serata di mercoledì 15 luglio lungo via Brigata Marche. Nei giorni successivi allo schianto, Dal Corso aveva comunicato sui social di essere ricoverato e di avere riportato lesioni a entrambe le braccia, senza fornire inizialmente ulteriori particolari sulla dinamica. Incidente a Carbonera: morta un’anziana automobilista. Secondo la ricostruzione finora emersa, la donna, originaria di Brescia e residente da tempo nel Trevigiano, era alla guida di una Citroen C1. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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