Un incidente stradale a Carbonera, in provincia di Treviso, ha causato la morte di una donna di 83 anni. Nell’impatto frontale è rimasto ferito anche Andrea Dal Corso, imprenditore ed ex volto di un programma televisivo, che guidava una Maserati Levante.

Un grave incidente stradale avvenuto a Carbonera, in provincia di Treviso, ha provocato la morte di una donna di 83 anni. Nell’impatto frontale è rimasto ferito anche Andrea Dal Corso, imprenditore ed ex volto di Uomini e Donne, che viaggiava a bordo di una Maserati Levante. La vicenda si è verificata nella serata di mercoledì 15 luglio lungo via Brigata Marche. Nei giorni successivi allo schianto, Dal Corso aveva comunicato sui social di essere ricoverato e di avere riportato lesioni a entrambe le braccia, senza fornire inizialmente ulteriori particolari sulla dinamica. Incidente a Carbonera: morta un’anziana automobilista. Secondo la ricostruzione finora emersa, la donna, originaria di Brescia e residente da tempo nel Trevigiano, era alla guida di una Citroen C1. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terribile incidente, coinvolto anche il vip di Canale 5: cos’è successo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Terribile incidente che ha coinvolto Pier Silvio Berlusconi: Silvia Toffanin conferma con tristezza

Notizie e thread social correlati

Pier Silvio Berlusconi coinvolto in un brutto incidente, cos’è successo?Pier Silvio Berlusconi è stato coinvolto in un grave incidente mentre tornava a casa dal lavoro.

MotoGP, che paura in Catalogna! Marquez tampona Acosta, coinvolto anche Di Giannantonio: cos'è successoDurante la gara di MotoGP in Catalogna si sono verificati momenti di tensione e paura.

Temi più discussi: Martina morta nel terribile incidente frontale tra due auto a Cesenatico: aveva 34 anni. Il negozio di famiglia, il pub aperto con il fratello; Terribile frontale sulla 125 a Solanas, cinque feriti gravi: mezzi a fuoco, incendio sulla collina; Terribile schianto sulla strada statale: un morto e sei feriti, tra cui due bambini; In scooter contro un furgone, muore a 49 anni: terribile frontale, il mezzo a due ruote finito fuori strada.

Terribile schianto frontale tra due auto a Cesenatico: un morto e 2 feriti. Statale Adriatica chiusa al trafficoLa tragedia è avvenuta alle 5.30 di sabato mattina. Oltre ai vigili del fuoco sul posto anche il personale di Anas, le forze dell’Ordine e il 118 ... msn.com

Incidente sull'Appia: morte due persone a bordo di un SUVL'Appia è una delle vie più pericolose di Roma, protagonista di un terribile incidente che ha coinvolto gli occupanti di un SUV. notizie.it