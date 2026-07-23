Tra relazioni umane, conflitti e malintesi, Terapia di famiglia con Christian Clavier e Baptiste Lecaplain si presenta come una commedia brillante e vivace, ma accompagnata da una sottile sensazione di già visto. Non esiste un unico pubblico per il cinema, non si tratta di una entità indistinta e priva di volontà e gusti. Se l'attualità cinematografica è infatti monopolizzata dall'Odissea di Nolan con i suoi pareri pro e contro e i suoi tanti meme a corredo, ci sono spettatori che vorrebbero altro anche in queste calde giornate estive. Ed ecco che arriva al cinema anche Terapia di famiglia, commedia francese brillante ma molto classica nell'approccio, un genere di film che ha già dimostrato di poter avere un buon seguito nel nostro paese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Terapia di famiglia, la recensione: Una commedia vivace, ma che sa di già visto

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