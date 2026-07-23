Martedì mattina, a Firenze, la polizia ha arrestato un uomo di 29 anni, sospettato di spaccio di droga. Prima del controllo, l’uomo ha tentato di disfarsi di sostanze stupefacenti. Durante l’intervento, gli agenti hanno recuperato la droga e fermato il soggetto. L’arresto è avvenuto in un’area urbana, senza ulteriori dettagli. La persona è stata portata in centrale per le procedure di rito.

FIRENZE – Nella mattinata di martedì la polizia di Firenze ha arrestato un 29enne conosciuto dal personale operante come soggetto dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di attività info investigativa, il personale della Squadra Mobile della Questura di Firenze ha raggiunto l’abitazione che risultava essere nella disponibilità dell’uomo, in via del Pesciolino. Mentre un’aliquota di personale ha fatto accesso all’appartamento, l’altra, rimasta in strada, ha notato da una delle finestre del palazzo interessato, un uomo, il 29enne poi identificato, lanciare un sacchetto nel giardino prospicente. Immediatamente recuperato dagli operatori il sacchetto lanciato, è stata rinvenuta al suo interno sostanza stupefacente del tipo anfetamina e metanfetamina per un peso complessivo di 40 grammi circa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Tenta di disfarsi della droga prima del controllo della polizia: arrestato

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Car stop leads police to large drugs haul

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