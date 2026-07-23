Una coppia italiana di tennis tavolo paralimpico ha vinto l’oro nel doppio di classe WD5 all’ITTF World Para Elite in Thailandia. La coppia composta da Carlotta Ragazzini e Giada Rossi ha battuto in finale le teste di serie numero 1, le coreane Lee Mi Gyu e Seo Su Yeon. Si tratta di un risultato storico per il tennis tavolo italiano. La vittoria arriva dopo l’impresa di Ragazzini nel doppio con Rossi, che ha confermato il successo azzurro nella competizione.

Impresa di Carlotta Ragazzini e Giada Rossi nella gara di doppio di classe WD5 all’ ITTF World Para Elite Nakhon Ratchasima (Thailandia). La coppia azzurra paralimpica ha vinto la medaglia d’oro battendo in finale le coreane Lee Mi Gyu e Seo Su Yeon, teste di serie numero 1, ottenendo un risultato storico per il tennis tavolo italiano. Una ulteriore conferma di quanto le azzurre possano puntare in alto ai Campionati Mondiali di novembre in programma a Pattaya in Thailandia. Ragazzini e Rossi hanno superato la fase di qualificazione facendo l’en plein di vittorie nel loro girone, battendo per 3-0 (11-3, 11-6, 11-3) le cinesi Mao Lin e Tao Qing, per 3-1 (11-2, 4-11, 13-11, 11-5) le thailandesi Dararat Asayut e Chilchitraryak Bootwansirina e per 3-0 (11-5, 11-3, 11-0) l’indonesiana Annisa Nur Qolbi e l’australiana Gemma Lee Buchholz. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennistavolo paralimpico, la coppia azzurra vince l’oro all’ITTF World Para Elite Nakhon Ratchasima (Thailandia). Ragazzini, altra impresa nel doppio con Rossi

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