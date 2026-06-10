Due atleti del Riding Club Mugello hanno vinto due medaglie d'oro nel dressage paralimpico ad Arezzo. Hanno ottenuto i migliori punteggi nelle rispettive categorie, battendo gli avversari di altri club. La squadra ha dominato la gara grazie a prestazioni precise e costanti. La competizione si è svolta senza incidenti, con i concorrenti che hanno presentato esercizi di alto livello. La vittoria conferma la forza del club nel settore paralimpico.

? Punti chiave? In Breve Due medaglie d’oro per il Riding Club Mugello ai Campionati Toscani a Arezzo. Emily Stella Soana e Tommaso Sparti hanno conquistato due medaglie d’oro per il Riding Club Mugello durante i Campionati Toscani Outdoor di Dressage e Paradressage 2026, conclusisi domenica 7 giugno ad Arezzo. Questo successo sportivo conferma l’eccellenza tecnica raggiunta dal settore paralimpico della società mugellana, che ha saputo distinguersi in una competizione di alto livello regionale. Le prestazioni degli atleti hanno portato il titolo regionale nella categoria Dressage Sport Integrati a Emily Stella Soana. La sua partecipazione ha mostrato una qualità tecnica notevole, permettendole di raggiungere la posizione più alta del podio e di arricchire il proprio palmarès con un nuovo riconoscimento fondamentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Mugello trionfa ad Arezzo: doppio oro nel dressage paralimpico

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